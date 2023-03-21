"البسامي": سطح توسعة الملك عبدالله الثالثة جاهز للمصلين .. و5 أبواب لدخول المعتمرين

كشف مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، خلال المؤتمر الصحفي الأول لقيادات أمن الحج والعمرة، عن تخصيص باب الملك فهد باب العمرة وباب الملك عبدالعزيز وباب السلام ومدخل المروة للمعتمرين.
وقال: سيكون مصلى الركعتين خلف المقام وإذا يوجد كثافات عالية بإذن الله سيتم توجيه الحشود إلى الدور الأرضي ما بين باب المروة وباب الملك عبدالله.
وأضاف "البسامي": سيكون الدور الأول والتوسعة السعودية الثالثة مخصصة للمصلين وكذلك السطح واصبح بتوفيق من الله جاهز لهذا العام وسيكون المخطط وفق المخطط عليه بين إدارة المشاريع والمالية وأيضًا بين الرئاسة والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.
وأردف: في حال تطلب وجود مطاف آخر في السطح سيتم تخصيص الجزء الأمامي المحاذي للكعبة المشرفة للمعتمرين وإعادة تنظيم مسارات المداخل والمخارج بما يحقق سلامة الدخول والخروج إلى المسجد الحرام الشريف.