"البسامي": سطح توسعة الملك عبدالله الثالثة جاهز للمصلين .. و5 أبواب لدخول المعتمرين

كشف مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، خلال المؤتمر الصحفي الأول لقيادات أمن الحج والعمرة، عن تخصيص باب الملك فهد باب العمرة وباب الملك عبدالعزيز وباب السلام ومدخل المروة للمعتمرين.