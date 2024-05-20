مسابقة "إكس بيرفورم" تعلن عن تشكيل لجنة من نخبة الحكام في نسختها الثالثة لعام 2024

أعلنت مسابقة "إكس بيرفورم"، إحدى مبادرات "مؤسسة مدل بيست الخيرية" التي تهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الموسيقية الناشئة في المنطقة، عن تشكيل لجنة من أفضل المحكمين لنسختها المرتقبة هذا العام. وفي إطار الاستعدادات لنسختها الثالثة في 2024، تعد "إكس بيرفورم" المتسابقين الطموحين بفرص غير مسبوقة لاستعراض مواهبهم، إلى جانب دعمهم بمسارات من شأنها تعزيز مسيرتهم المهنية في عالم الموسيقى من خلال "مدل بيست ريكوردز"، ذراع "مدل بيست" المسؤولة عن إنتاج وتوزيع الموسيقى.