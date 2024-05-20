مسابقة "إكس بيرفورم" تعلن عن تشكيل لجنة من نخبة الحكام في نسختها الثالثة لعام 2024

أعلنت مسابقة "إكس بيرفورم"، إحدى مبادرات "مؤسسة مدل بيست الخيرية" التي تهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الموسيقية الناشئة في المنطقة، عن تشكيل لجنة من أفضل المحكمين لنسختها المرتقبة هذا العام. وفي إطار الاستعدادات لنسختها الثالثة في 2024، تعد "إكس بيرفورم" المتسابقين الطموحين بفرص غير مسبوقة لاستعراض مواهبهم، إلى جانب دعمهم بمسارات من شأنها تعزيز مسيرتهم المهنية في عالم الموسيقى من خلال "مدل بيست ريكوردز"، ذراع "مدل بيست" المسؤولة عن إنتاج وتوزيع الموسيقى.
وستضم لجنة التحكيم لمسابقة إكس بيرفورم 2024 نخبة من ألمع الخبراء والمهنيين في قطاع الموسيقى، وهم شمه حمدان، المغنية وكاتبة الأغاني والملحنة والعازفة الإماراتية التي كانت أول إماراتية تصل إلى نهائيات برنامج المواهب Arabs Got Talent؛ ودافنشي، الكاتب ومغني الراب والملحن والمغني السوداني/السعودي، وهو أحد أكثر الفنانين وجوداً في ساحة الراب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وحسن أبو الروس، الممثل والمغني والكوميدي المصري، صاحب المساهمات المؤثرة في مجالات الموسيقى والمسلسلات التلفزيونية والسينما؛ وروان الفاسي، مديرة أعمال الفنانين والمخزون الفني في "مدل بيست ريكوردز"، والتي تتمتع بشغف لاكتشاف المواهب الناشئة وتطويرها.
وأعربت ندى الهلابي، المديرة العامة لمؤسسة مدل بيست الخيرية، عن سعادتها بإطلاق النسخة الثالثة من مسابقة "إكس بيرفورم"، وقالت، "تركز مؤسسة مدل بيست الخيرية في مهمتها على رعاية المواهب الناشئة، وإتاحة منصة للأصوات الغنائية الطموحة"، مؤكدة أن مسابقة "إكس بيرفورم" تعبر عن التزام مؤسسة مدل بيست الخيرية بإحداث طفرة في صناعة الموسيقى من خلال دعم وتمكين مجتمع الفنانين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضافت الهلابي: "يسعدنا الإعلان عن تشكيل لجنة حكام مسابقة "إكس بيرفورم" في نسخة هذا العام، ونتطلع لاكتشاف دفعةً جديدةً من المواهب الاستثنائية من خلال المسابقة التي تعد فرصةً فريدةً من نوعها للمواهب الفنية كي تبرز مهاراتها وتعزز مسيرتها المهنية وتدفعها نحو آفاق النجاح من خلال "مدل بيست ريكوردز". وندعو كل منْ لديه شغف بالموسيقى والغناء إلى اغتنام هذه الفرصة والاشتراك في رحلة تحول رائعة نحو التميز والتألق".
وكانت المطربة السعودية أصايل قد توجت بالمركز الأول في مسابقة عام 2022، فيما حصد نفس المركز الفنان AJ TRUTH في مسابقة العام الماضي 2023، وذلك في منافسة شملت الآلاف من الفنانين الموهوبين من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويترقب عشاق مسابقة "إكس بيرفورم" فائز النسخة الثالثة لهذا العام.
وتفتح مسابقة "إكس بيرفورم"، التي تعد المنصة المثالية للمواهب الغنائية الطموحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المجال أمام الراغبين بتسجيل مشاركاتهم بحلول 9 يونيو 2024، حيث سيتم اختيار 30 متسابقاً لعرض مواهبهم الصوتية أمام لجنة التحكيم عبر اختبارات حية ستقام في مقر المركز السعودي للموسيقى بالرياض يومي 6 و7 يوليو 2024. وسيتم تقييم المتسابقين وفق جودة الصوت والأداء والحضور والتنفيذ العام على المسرح.
وسيخوض أفضل المؤهلين في المسابقة مرحلة التحدي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقومون بإنشاء مقطع فيديو يعرض موهبتهم الفريدة في أقل من دقيقة واحدة، مع مشاركة الفيديو عبر المنصات المفضلة لديهم باستخدام الوسمين #XPERFORM و#SocialMediaChallenge. وستقرر لجنة تحكيم مسابقة "إكس بيرفورم" المؤهلين للجولة النهائية التي ستضم عروض أداء حي وستُقام خلال "مؤتمر إكس بي لمستقبل الموسيقى".