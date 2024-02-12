إطلاق مواصفات قياسية للمدن الذكية بالتعاون مع "سدايا".. تحقيقًا للأهداف المشتركة

وتشمل المواصفات القياسية السعودية للمدن الذكية: البنى التحتية للمجتمع الذكي- نموذج النضج للتقييم والتحسين، إرشادات حول تبادل البيانات ومشاركتها للبنى التحتية للمجتمع الذكي، ونموذج مفهوم المدينة الذكية- إرشادات لإنشاء نموذج لقابلية التشغيل البيني للبيانات، إرشادات لإنشاء نموذج لقابلية التشغيل البيني للبيانات، إرشادات حول إنشاء نماذج تشغيل المدن الذكية للمجتمعات المستدامة.