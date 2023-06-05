مركز القلب في القصيم ينقذ طفلاً سوريًا كان يعاني عيبًا خلقيًا نادرًا

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن الفحوصات الطبية أظهرت أن الطفل يعاني من عيب خلقي في القلب يطلق عليه "الجذع الشرياني"، وهو أحد مشاكل القلب النادرة التي تظهر عند الولادة، يعد أحد العيوب الخلقية بالقلب، حيث تتسبب هذه الحالة بخروج وعاء دموي كبير، وهو ما يدل على وجود اختلاط الدم الغني بالأكسجين بالدم المفتقر للأكسجين، بالإضافة إلى ضغط شرياني مرتفع على الرئتين.