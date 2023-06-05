مركز القلب في القصيم ينقذ طفلاً سوريًا كان يعاني عيبًا خلقيًا نادرًا

أنقذ الكادر الطبي بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم حياة طفل مقيم سوري الجنسية، يبلغ من العمر 4 أشهر وبوزن 4 كيلوجرامات، تم تحويله من أحد المستشفيات خارج المنطقة.
وأوضح تجمع القصيم الصحي أن الفحوصات الطبية أظهرت أن الطفل يعاني من عيب خلقي في القلب يطلق عليه "الجذع الشرياني"، وهو أحد مشاكل القلب النادرة التي تظهر عند الولادة، يعد أحد العيوب الخلقية بالقلب، حيث تتسبب هذه الحالة بخروج وعاء دموي كبير، وهو ما يدل على وجود اختلاط الدم الغني بالأكسجين بالدم المفتقر للأكسجين، بالإضافة إلى ضغط شرياني مرتفع على الرئتين.
وأشار إلى أن الفريق الطبي تدخل بإجراء جراحي عاجل استغرق قرابة 3 ساعات، جرى خلاله إعادة تشكيل الوعاء الدموي الفردي الكبير والشريان الأبهر ووضع أنبوب وصمام لتوصيل البُطين الأيمن بالجزء العلوي من الشريان الرئوي، ومن ثم تكوين شريان رئوي جديد مكتمل.
ولفت التجمع إلى أن هذه العملية تعد من العمليات عالية الخطورة، وتكللت بالنجاح، وبعد الاطمئنان على وضعه الصحي تم السماح له بالخروج مع ذويه وهو بصحة جيدة.
يذكر أن مركز الأمير سلطان للقلب بالقصيم أجرى خلال الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 83 عملية قلب مفتوح للأطفال.