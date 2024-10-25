بـ 91 مادة.. اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، متضمنةً 91 مادة تنظيمية، لتهيئة وتنظيم جميع الأنشطة والخدمات في قطاع النقل بالخطوط الحديدية في المملكة، وتشمل الأنشطة والخدمات داخل المدن وفيما بينها، إضافة إلى تحديد حقوق والتزامات مستخدمي القطارات بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة وبما يمكنهم من الاستفادة من هذه الخدمات، وفق معايير واشتراطات السلامة والأمان.