عدد المنقولين 19728 بنسبة 41.5%.. "التعليم" تعلن نتيجة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

أعلنت وزارة التعليم، اليوم، عن نتيجة إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، حيث بلغ عدد المنقولين 19728 معلم ومعلمة، بنسبة بلغت 41.5%.