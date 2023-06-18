لأوّل مرة في "صحة الطائف".. توسيع الصمام الميترالي باستخدام البالون لمريض أربعيني

وفي التفاصيل: أوضحت لـ"سبق" "صحةُ الطائف" أنه وصل لقسم الطوارئ مريض بالعقد الرابع من عمره، كان يعاني من ضيق بالتنفس وعدم قدرة على الحركة، وبعد إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية تبيّن وجود ضيق شديد بالصمام الميترالي، إضافة إلى تضخُّم بالأذين الأيسر، وقرّر الفريق الطبي إجراء عملية قسطرة للمريض استغرقت أكثر من ساعتين، وتكلّلت بالنجاح ولله الحمد.