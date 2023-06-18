لأوّل مرة في "صحة الطائف".. توسيع الصمام الميترالي باستخدام البالون لمريض أربعيني

نجح الفريق الطبي بمركز القلب في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، في إجراء أول عملية من نوعها على مستوى مرافق "صحة الطائف"، بتوسيع الصمام الميترالي باستخدام تقنية البالون عن طريق القسطرة، رغم تعقيد العملية لوجود تضخم في الأذين الأيسر.
وفي التفاصيل: أوضحت لـ"سبق" "صحةُ الطائف" أنه وصل لقسم الطوارئ مريض بالعقد الرابع من عمره، كان يعاني من ضيق بالتنفس وعدم قدرة على الحركة، وبعد إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية تبيّن وجود ضيق شديد بالصمام الميترالي، إضافة إلى تضخُّم بالأذين الأيسر، وقرّر الفريق الطبي إجراء عملية قسطرة للمريض استغرقت أكثر من ساعتين، وتكلّلت بالنجاح ولله الحمد.
وأكّدت "صحة الطائف" أن المريض خرج بعد التنويم والاطمئنان عليه وهو بصحة جيدة، ويخضع للمتابعة.
وكان مركز القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي استقبل منذ بداية العام الحالي 2023 وحتى تاريخه، أكثر من 400 مريض، وتم عمل 7600 إجراء طبي، و39 عملية جراحة قلب.