الصقر "بشكيك" ينتزع صدارة الشوط الأول لسباق حر فرخ محترفين للسعوديين

وشهدت سباقات اليوم الثاني من المهرجان منافسة قوية في الأشواط الخمسة التأهيلية لمسابقة الملواح (400 متر)، حيث خطف الصقر (بشكيك) للصقار أرميزان بن عبدالله الدوسري صدارة الشوط الأول لسباق حر فرخ محترفين للسعوديين، تلاه برغش بن محمد المنصوري بالصقر (فلاج)، وفي المركز الثالث أمين بن عبدالله الملاح بصقره (0024).