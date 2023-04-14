استمرار هطول أمطار رعدية على مُعظم مناطق المملكة خلال ما تبقى من شهر رمضان المُبارك

يُشير آخر القراءات الجوية في مركز طقس العرب، إلى توقعات باستمرار التقلبات الجوية على مُعظم مناطق المملكة السعودية خلال ما تبقى من شهر رمضان المُبارك، وتشمل بذلك هطول أمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية المُثيرة للغبار، إضافة إلى تقلبات في مُستويات درجات الحرارة، بمشيئة الله.
وتتأثر المملكة السعودية، اليوم الجمعة، -بمشيئة الله- بمرور موجة علوية جديدة، وذلك بالتزامن مع تدفق بخار ماء بخصائص استوائية من الجنوب، بحيث تكون الفرصة مُهيَّأةً ساعات فجر وصباح الجمعة لهطول زخاتٍ رعدية من الأمطار على أجزاءٍ مُتفرقة من وسط المنطقة الشرقية وجنوب الرياض.
ومع مُرور ساعات النهار تشتد السُحب الرُكامية وتتسع رقعتها، بحيث تتكاثر السحب الرُكامية على شرق جازان ومُرتفعات الباحة وعسير بما فيها الأجزاء الشرقية منها، إضافة إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرّمة، كما تمتد لتطول جنوب منطقة المدينة المنوّرة، وتترافق هذه السحب بهطول أمطارٍ مُتوسطة قد تتخللها بؤرٌ غزيرة أحياناً تُصحب بحدوث الرعد وتؤدي إلى جريان الوديان.
كما يتسع نشاط السحب الرعدية على منطقة الرياض إدارياً (وبخاصة المُحافظات الغربية منها)، وتترافق بهطول أمطارٍ مُتوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في الطرقات وجريان الأودية والشِعاب، ولا يُستبعد أن تمتد بعض السُحب الماطرة للقصيم.
وتشتد الأحوال الجوية غير المُستقرة على أجواء المملكة يوم السبت، بحيث تهطل أمطارٌ مُتوسطة إلى غزيرة على الأجزاء الشرقية من المناطق الغربية للمملكة، وحائل والقصيم والرياض وتؤدي هذه الأمطار إلى جريان الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق.
ولا يُستبعد أن تمتد بعض السحب الماطرة إلى أجزاءٍ من جنوب الجوف وجنوب تبوك.
وتدريجياً ساعات ما بعد مُنتصف الليل (ليلة السبت/الأحد) يُتوقع أن تمتد السحب الرعدية الماطرة إلى أجزاءٍ عِدّة من شمال المنطقة الشرقية ووسطها.