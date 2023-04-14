استمرار هطول أمطار رعدية على مُعظم مناطق المملكة خلال ما تبقى من شهر رمضان المُبارك

يُشير آخر القراءات الجوية في مركز طقس العرب، إلى توقعات باستمرار التقلبات الجوية على مُعظم مناطق المملكة السعودية خلال ما تبقى من شهر رمضان المُبارك، وتشمل بذلك هطول أمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية المُثيرة للغبار، إضافة إلى تقلبات في مُستويات درجات الحرارة، بمشيئة الله.