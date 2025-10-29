فريق بمدينة الملك سلمان الطبية ينقذ قدم مريض من البتر بعد علاج التهاب حاد بعظمة الكعب

تمكّنت الفرق الطبية في مركز التميز للقدم السكري بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة من تنفيذ تدخل جراحي دقيق ومعقد لمريض كان يعاني التهابًا حادًا في عظمة الكعب اليسرى (Calcaneal Osteomyelitis) تعقّد بحدوث كسر نتيجة ضعف البنية العظمية الناتج عن الالتهاب المزمن.
وأوضح تجمع المدينة الصحي أن المريض خضع في وقتٍ سابق لعملية توسيع شرايين الطرف السفلي الأيسر (Angioplasty)، أجراها أطباء الأشعة التداخلية، مما ساهم في تحسين التروية الدموية وتهيئة بيئة مناسبة لنجاح التدخل الجراحي.
وأشار التجمع إلى أن العملية أُجريت بواسطة فريق مركز التميز للقدم السكري، حيث شملت استئصال الجزء المصاب من عظمة الكعب وتنظيف الأنسجة التالفة وإزالة بؤر الالتهاب، ضمن خطة علاجية متكاملة نفذها فريق طبي متعدد التخصصات ضم أطباء الجراحة العامة، وجراحة القدم السكرية، والأشعة التداخلية، والأمراض المعدية.
وأضاف أنه بعد العملية تم تطبيق علاج الشفط السلبي (VAC Therapy) لتحفيز التئام الجرح، مع متابعة دقيقة للحالة خلال فترة التنويم وبعد الخروج، لضمان استمرارية الرعاية وتحقيق أفضل النتائج العلاجية.
وقد تكللت الجهود – بفضل الله – بشفاء المريض التام والتئام الجرح بالكامل، في إنجازٍ يعكس التكامل بين التخصصات الدقيقة داخل مدينة الملك سلمان الطبية، ويؤكد الدور الريادي لمركز التميز للقدم السكري في تقديم رعاية نوعية ومتقدمة لمرضى القدم السكرية.