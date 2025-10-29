فريق بمدينة الملك سلمان الطبية ينقذ قدم مريض من البتر بعد علاج التهاب حاد بعظمة الكعب

وأشار التجمع إلى أن العملية أُجريت بواسطة فريق مركز التميز للقدم السكري، حيث شملت استئصال الجزء المصاب من عظمة الكعب وتنظيف الأنسجة التالفة وإزالة بؤر الالتهاب، ضمن خطة علاجية متكاملة نفذها فريق طبي متعدد التخصصات ضم أطباء الجراحة العامة، وجراحة القدم السكرية، والأشعة التداخلية، والأمراض المعدية.