شاهد.. صالتي السفر الدوليتين 3 و4 في مطار الملك خالد الدولي بعد تدشينهما اليوم

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض مساء اليوم الاثنين صالتي السفر الدوليتين 3 و4 بمطار الملك خالد الدولي بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد العزيز بن عبدالله الدعيلج، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
وقدم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر شكره وتقديره لتشريف سمو أمير منطقة الرياض هذا الحدث المهم الذي يتزامن مع النهضة الكبيرة التي يحققها قطاع الطيران المدني في المملكة.
وقال معاليه: أود أولاً أن أُبارك لسكان مدينة الرياض وزائريها بدء تشغيل الصالتين 3 و 4 بمطار الملك خالد الدولي، بعد أن تم استكمال أعمال التطوير فيهما، حيث ستسهم الصالتان في دعم حركة السفر الدولي والذي يتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما يعد افتتاح الصالتين خطوة هامة لتكريس مدينة الرياض كمحور ربط عالمي؛ يسهم في نمو حركة السفر وتمكين القطاع السياحي والاقتصادي؛ وقال معالي الجاسر: سنواصل العمل - بدعم القيادة الرشيدة - على رفع الطاقة الاستيعابية في مطارات المملكة وتحسين تجربة المسافر وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.
من جهته أعرب معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج رئيس مجلس إدارة شركة مطارات القابضة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض لاهتمامه ومتابعته المستمرة ولرعايته حفل التشغيل، مشيراً لاعتزازه البالغ لبدء تشغيل صالتي السفر 3 و4 بمطار الملك خالد الدولي، مؤكداً أنه يحقق أحد مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران ورؤيتها بأن يكون قطاع الطيران الأبرز على مستوى الشرق الأوسط.
وقال معاليه: ستكون صالتا السفر ٣ و ٤ إضافة مهمة لمكونات المطار مبيناً بأن الصالتين الجديدتين ستدعمان الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار وتصل إلى 13 مليون مسافر سنوياً، كما أن هذه التوسعة ماهي إلا بداية لمزيد من التوسعات والتطورات المستقبلية القادمة لمطار العاصمة وفق خطة شاملة، مشيداً بالجهود الحثيثة التي تبذلها كل من شركتي مطارات القابضة ومطارات الرياض لتحقيق هذه الغاية.