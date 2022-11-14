شاهد.. صالتي السفر الدوليتين 3 و4 في مطار الملك خالد الدولي بعد تدشينهما اليوم

وقال معاليه: أود أولاً أن أُبارك لسكان مدينة الرياض وزائريها بدء تشغيل الصالتين 3 و 4 بمطار الملك خالد الدولي، بعد أن تم استكمال أعمال التطوير فيهما، حيث ستسهم الصالتان في دعم حركة السفر الدولي والذي يتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما يعد افتتاح الصالتين خطوة هامة لتكريس مدينة الرياض كمحور ربط عالمي؛ يسهم في نمو حركة السفر وتمكين القطاع السياحي والاقتصادي؛ وقال معالي الجاسر: سنواصل العمل - بدعم القيادة الرشيدة - على رفع الطاقة الاستيعابية في مطارات المملكة وتحسين تجربة المسافر وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.