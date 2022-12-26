كيف يسهم منتدى الاستثمار السعودي- الياباني في دفع علاقة البلدين الاستراتيجية؟

وتخلل المنتدى عروض لتسليط الضوء على بيئة الاستثمار في المملكة والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030 والصناعة الحيوية وعرض للمركز الوطني للتخصيص، كما عُقد خلال المنتدى عدد من الجلسات الحوارية تناولت فرص الاستثمار في مجالات: الألعاب والرياضات الإلكترونية وصناعة السيارات ومستقبل الطاقة النظيفة ومستقبل الابتكار، بهدف زيادة الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص السعودي والياباني.