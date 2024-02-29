خلال رمضان.. تخصيص 10 مواقع لخدمة العربات داخل المسجد الحرام

ووفّرت خدمةَ دافعي العربات المصرّح لهم على مدار الساعة، عند: مدخل أجياد، ومدخل الرواسي، ومدخل كدي أسفل برج الساعة، وباب الملك عبدالعزيز، والدور الأرضي للحرم، وباب الملك فهد، والدور الأول بالمسعى، إضافة إلى توفير خدمة العربات المجانية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة داخل المطاف.