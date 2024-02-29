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خلال رمضان.. تخصيص 10 مواقع لخدمة العربات داخل المسجد الحرام

توفير خدمة العربات المجانية لكبار السن وذوي الإعاقة داخل المطاف
خلال رمضان.. تخصيص 10 مواقع لخدمة العربات داخل المسجد الحرام

حددت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، (10) مواقع لخدمة العربات داخل المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، 3 مواقع داخل الساحات (الساحة الشرقية عند باب علي رضي الله عنه، والساحة الجنوبية في أجياد، والساحة الغربية عند جسر الشبيكة).

ووفّرت خدمةَ دافعي العربات المصرّح لهم على مدار الساعة، عند: مدخل أجياد، ومدخل الرواسي، ومدخل كدي أسفل برج الساعة، وباب الملك عبدالعزيز، والدور الأرضي للحرم، وباب الملك فهد، والدور الأول بالمسعى، إضافة إلى توفير خدمة العربات المجانية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة داخل المطاف.

المسجد الحرام
شهر رمضان المبارك
الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

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