خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو بذكرى يوم الجمهورية لبلادها

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، مماثلة للسيدة كريستين كارلا كانغالو، رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها.