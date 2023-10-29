أمير الشرقية يرعى توقيعَ اتفاقية بين مركز "إدارة الدين" ومجلس "أبصر"

وبيّن الرئيسُ التنفيذي للمركز هاني المديني، أن المركز يعمل من منطلق قيمه القائمة على المسؤولية والشراكة، ويسعى لمدّ جسور التعاون مع مختلف الجهات، بما يحقّق الأهداف المشتركة، ويسهم في تعزيز دور القطاع المالي بالمملكة في منظومة العمل الاجتماعي، مقدمًا شكره لسمو رئيسة أمناء مجلس "أبصر" على دعمها واهتمامها، ولكافة العاملين والجهات المشاركة في تحقيق أهداف الاتفاقية.