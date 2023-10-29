أمير الشرقية يرعى توقيعَ اتفاقية بين مركز "إدارة الدين" ومجلس "أبصر"

رعى أميرُ المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، توقيعَ اتفاقية تعاون بين المركز الوطني لإدارة الدين، ومجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "أبصر".
مثّل المركزَ الوطني لإدارة الدين الرئيسُ التنفيذي هاني بن مديني المديني، ومثّل مجلسَ المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية الأمينُ العام الأستاذة لولوة بنت عواد الشمري.
وتُركّز الاتفاقية على تأسيس أطر التعاون بين المركز والمجلس، في سبيل نشر وتعزيز المسؤولية، وتبادل الخبرات في مجال تفعيل الدور الاجتماعي للمركز وإيجاد الفرص التطوعية المختلفة لمنسوبيه، والتنسيق مع الجهات في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية في المبادرات ذات العلاقة.
وأكّدت رئيسةُ أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "أبصر" الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، على أهمية هذه الاتفاقية؛ كونها تُعزّز دورَ المسؤولية الاجتماعية من خلال التبادل المعرفي ما بين الجهتين، والتي تأتي ضمن مجالات المسؤولية الاجتماعية ونشرها لمُختلف شرائح المجتمع السعودي.
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقيةَ خطوةٌ أولى لمشاريع في المسؤولية الاجتماعية للجهات المالية على مستوى المنطقة الشرقية، وإلى أنَّ الشراكات الاستراتيجية التخصصية تأتي لرفع مستويات الوعي، وتدفع عجلةَ التنمية الوطنية للمجتمع، مؤكّدة اهتمامَها بتطوير أوجه التعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين، عبر إطار تعاوني استراتيجي يترجم المسؤولية الاجتماعية بما يحقّق مستهدفات رؤية 2030.
وبيّن الرئيسُ التنفيذي للمركز هاني المديني، أن المركز يعمل من منطلق قيمه القائمة على المسؤولية والشراكة، ويسعى لمدّ جسور التعاون مع مختلف الجهات، بما يحقّق الأهداف المشتركة، ويسهم في تعزيز دور القطاع المالي بالمملكة في منظومة العمل الاجتماعي، مقدمًا شكره لسمو رئيسة أمناء مجلس "أبصر" على دعمها واهتمامها، ولكافة العاملين والجهات المشاركة في تحقيق أهداف الاتفاقية.