"عام التحول الإعلامي".. 3 مسارات لرؤية وخريطة طريق نحو المستقبل

فالقطاع الإعلامي بكل منصاته يعتبر شريكاً اقتصادياً يسهم في الناتج المحلي، حيث شارك بما يعادل 14.5 مليار ريال عام 2023، والهدف الوصول إلى 16 مليار ريال في العام الجاري.