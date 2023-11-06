اختتام فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الطائف للاستثمار
واصل منتدى الطائف للاستثمار أعماله في يومه الثاني وسط إقبال كبير من المستثمرين والمهتمين ومنسوبي جهات حكومية وخاصة، إضافة إلى ممثلي دولتي كوريا والصين المشاركتين في المنتدى، حيث جرى توقيع اتفاقيات شراكة كورية/سعودية وصينية/سعودية لعدد من المشاريع التي تخدم المحافظة في قطاعات متنوعة، كما قدّم سعادة مستشار الإدارة العامة لاستثمارات المناطق في وزارة الاستثمار الأستاذ ناصر الطويان، عرضاً تقديمياً بعنوان "استثمر في الطائف" استعرض فيه مقومات ومزايا الاستثمار في الطائف ودور الوزارة في تمكين الاستثمارات النوعية.
وتضمنت فعاليات اليوم الثاني للمنتدى إقامة أربع جلسات حوارية هي: استشراف مستقبل التعدين في محافظة الطائف، الاستثمار في الريادة التقنية، جودة الحياة وأنسنة المدن، والاستثمار في قطاع الرياضة، كما أجريت ورشة عمل بعنوان: دور البحث العلمي في التقنية.
وأوضحت الأستاذة سعاد بنت موسى الموسى رئيس مجلس إدارة جمعية طويق التعاونية للمعاض والمؤتمرات بأن المنتدى شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين والمهتمين لما تملكه الطائف من مقومات وبيئة خصبة يانعة للاستثمار.
وأكدت الموسى على نجاح المنتدى بفضل جهود المشاركين ودعم قادة المحافظة ومسؤوليها.
يذكر أن منتدى الطائف للاستثمار افتتح يوم أمس برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود محافظ الطائف في فندق ميريديان الهدا ويستمر حتى يوم غد الثلاثاء السابع من نوفمبر.