اختتام فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الطائف للاستثمار

واصل منتدى الطائف للاستثمار أعماله في يومه الثاني وسط إقبال كبير من المستثمرين والمهتمين ومنسوبي جهات حكومية وخاصة، إضافة إلى ممثلي دولتي كوريا والصين المشاركتين في المنتدى، حيث جرى توقيع اتفاقيات شراكة كورية/سعودية وصينية/سعودية لعدد من المشاريع التي تخدم المحافظة في قطاعات متنوعة، كما قدّم سعادة مستشار الإدارة العامة لاستثمارات المناطق في وزارة الاستثمار الأستاذ ناصر الطويان، عرضاً تقديمياً بعنوان "استثمر في الطائف" استعرض فيه مقومات ومزايا الاستثمار في الطائف ودور الوزارة في تمكين الاستثمارات النوعية.