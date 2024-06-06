بينهم 2.3 مليون مواطن.. إجمالي العاملين في القطاع الخاص يتخطى حاجز 11 مليونًا

جدير بالذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلًا دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور "نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص" والذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي، حيث يعد المرصد الوطني للعمل مرصدًا وطنيًا أسس بأمر سامٍ كريم في عام (2010)؛ ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات سوق العمل.