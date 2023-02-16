شاهد.. طلبة المملكة يبدعون بمهرجان الفنون الخليجية في الكويت

تشارك وزارة التعليم، بنخبة من طلابها وطالباتها المتميزين بالمسرح المدرسي والخط العربي والفنون التشكيلية، في مهرجان الفنون الخليجية لطلبة التعليم العام بدولة الكويت الشقيقة، خلال الفترة من 14 إلى 18 فبراير الجاري.