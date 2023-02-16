شاهد.. طلبة المملكة يبدعون بمهرجان الفنون الخليجية في الكويت

تشارك وزارة التعليم، بنخبة من طلابها وطالباتها المتميزين بالمسرح المدرسي والخط العربي والفنون التشكيلية، في مهرجان الفنون الخليجية لطلبة التعليم العام بدولة الكويت الشقيقة، خلال الفترة من 14 إلى 18 فبراير الجاري.
ويمثل مهرجان الفنون الخليجية، والذي ينفذه مكتب التربية العربي لدول الخليج، أهمية الفنون والأنشطة في التنشئة التربوية والاجتماعية ودورها في تنمية شخصية الطلاب والطالبات.
وتتضمن الفعاليات، عرضًا مسرحيًا من تقديم إدارة تعليم الطائف، تحت عنوان "مسرحية المظلة"، وهي مسرحية تربوية هادفة بمشاركة ثمانية طلاب.
وفي الفنون التشكيلية بمجالات الرسم والخط، يشارك أربعة طلاب من الأحساء، وأربع طالبات من تعليم جدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان.