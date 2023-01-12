"التعاون الإسلامي" تُدين الانفجار الانتحاري خارج مقر الخارجية الأفغانية

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، الانفجار الانتحاري الغاشم الذي حدث خارج مقر وزارة الخارجية الأفغانية، والذي خلّف -حسب التقارير- سقوط العشرات من القتلى والعديد من الجرحى الآخرين.
وأكدت الأمانة العامة على الموقف الثابت لمنظمة التعاون الإسلامي الداعم لأفغانستان في تصديها لجميع أشكال الإرهاب، وتقديم مرتكبي الأعمال الإرهابية للعدالة ومحاسبتهم.
وأوضحت بشكل قاطع، مرارًا وتكرارًا، أنه وحتى يتسنى لأفغانستان استعادة استقرارها السياسي واستتباب أمنها الذي هي في أمسّ الحاجة إليه؛ يجب التصدي بلا هوادة للمجموعات والأفراد الذين يلجؤون إلى العنف الأعمى وسفك الدماء.
وأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن صادق تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.