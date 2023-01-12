"التعاون الإسلامي" تُدين الانفجار الانتحاري خارج مقر الخارجية الأفغانية

وأوضحت بشكل قاطع، مرارًا وتكرارًا، أنه وحتى يتسنى لأفغانستان استعادة استقرارها السياسي واستتباب أمنها الذي هي في أمسّ الحاجة إليه؛ يجب التصدي بلا هوادة للمجموعات والأفراد الذين يلجؤون إلى العنف الأعمى وسفك الدماء.