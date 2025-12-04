"رئاسة الشؤون الدينية" ترفع جاهزيتها ليوم غدٍ الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي

وفي جانب الترجمة، هيّأت الرئاسة فرقًا متخصصة لترجمة خطبة الجمعة إلى عدة لغات عالمية وبثها عبر منصاتها الرقمية، بما في ذلك "منارة الحرمين" و"بوابة القاصد"، تعزيزًا لوصول رسالة الحرمين إلى المسلمين حول العالم.