"رئاسة الشؤون الدينية" ترفع جاهزيتها ليوم غدٍ الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي

أكملت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها ليوم غدٍ الجمعة عبر منظومة واسعة من الخدمات الدينية والرقمية والميدانية، بما يحقق أعلى مستويات الجاهزية لاستقبال المصلين والزائرين، ويعزّز البيئة التعبدية داخل الحرمين الشريفين، امتثالًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – في العناية بالقاصدين وتقديم الخدمات الدينية المتكاملة لهم.
ووضعت الإدارات الميدانية في المسجد الحرام خططًا تشغيلية متكاملة تشمل تكثيف جهود الإرشاد والتوعية داخل أروقة المسجد وساحاته، وتفعيل نقاط إجابة السائلين بعدد من اللغات، إلى جانب تشغيل الخطوط الهاتفية المخصصة للفتوى لتعزيز الوعي الشرعي لدى الزوار والمعتمرين.
وأوضحت الرئاسة أنها فعّلت منظومة الشاشات التفاعلية التي توفر محتوى علميًا وشرعيًا رقميًا يخدم المصلين، إضافة إلى توفير مواد معرفية تسهم في تعليم المناسك وتصحيح المفاهيم الدينية، إلى جانب توزيع الإصدارات الرقمية المترجمة وإرشادات السنن.
وفي جانب الترجمة، هيّأت الرئاسة فرقًا متخصصة لترجمة خطبة الجمعة إلى عدة لغات عالمية وبثها عبر منصاتها الرقمية، بما في ذلك "منارة الحرمين" و"بوابة القاصد"، تعزيزًا لوصول رسالة الحرمين إلى المسلمين حول العالم.
كما كثّفت الوكالات الميدانية جهودها في مناطق الطواف من خلال تنظيم حركة الدخول للمطاف، وتوفير عدد من المطوفين المؤهلين لتقديم الإرشاد الميداني، فيما تواصل الفرق النسائية تقديم خدمات تعليمية وإرشادية لقاصدات المسجد الحرام داخل المصليات المخصصة لهن.
وفي المسجد النبوي، واصلت رئاسة الشؤون الدينية تنفيذ برامج علمية ودروس شرعية، وتفعيل مراكز الإفتاء والإرشاد المنتشرة في أرجائه وساحاته، ضمن جهود تهدف إلى تعزيز التجربة الدينية للزائرين وتوفير خدمات ميسرة تسهم في أداء العبادات في أجواء روحانية متكاملة.
كما تعمل الفرق المتخصصة على ترجمة عدد من الدروس والخطب، وتفعيل البرامج التوعوية والإرشادية داخل الروضة الشريفة، إضافة إلى توفير الإصدارات الرقمية المطوّرة التي تسهم في نشر المعرفة الشرعية بطرائق حديثة.
وتأتي هذه الجهود المتكاملة ضمن حرص رئاسة الشؤون الدينية على مواصلة تطوير خدماتها الدينية والميدانية في الحرمين الشريفين، وتوفير بيئة إيمانية تراعي احتياجات القاصدين من مختلف الجنسيات واللغات.