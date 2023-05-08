"المملكة مركز عالمي للتقنية المالية".. 30 مبدعاً ومبدعة يشاركون في معسكر استثنائي

يشار إلى أن معسكر التقنية المالية يتضمن عشر وحدات تدريبية على مدار 5 أسابيع خلال الفترة من 7 مايو إلى 9 يونيو، أما المرحلة الأخيرة والمختصة بالهاكاثون وعرض نتائج المشاريع، فتمتد على مدار خمسة أيام، حيث يتم تطبيق المهارات واستخدام الأدوات المكتسبة، وذلك خلال الفترة ما بين 18 إلى 25 يونيو.