"المملكة مركز عالمي للتقنية المالية".. 30 مبدعاً ومبدعة يشاركون في معسكر استثنائي

أطلقت الأكاديمية المالية بالشراكة مع مبادرة فنتك السعودية "معسكر التقنية المالية" بمشاركة 30 مبدعاً من شباب وفتيات المملكة في تجربة عملية استثنائية في عالم التقنية المالية، لبناء كوادر وطنية متخصصة في التقنية المالية.
جاء ذلك بهدف جعل المملكة مركزًا عالميًا للتقنية المالية بما يتواءم مع برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة 2030.
ويهدف معسكر التقنية المالية إلى توفير بيئةٍ محفّزة لإعداد وتطوير الجيل القادم من رواد التقنية المالية في المملكة، إذ يقدم فرصة للشباب السعودي الطموح للانغماس في معسكر تدريبي مدته خمسة أسابيع لاستكشاف عالم تحليل البيانات والتقنيات الناشئة في التقنية المالية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير الأعمال والنماذج الأولية.
وقال الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان: يمثل المعسكر التدريبي فرصةً استثنائية للشباب السعودي لصقل مهاراتهم وتطويرها، والتواصل مع روّاد الصناعة الرقمية، واكتساب خبرة قيمة في تقنية البيانات والذكاء الاصطناعي.
وأضاف: سيخضع المشاركون للإرشاد من خبراء التقنية المالية، وهو ما سيسهم في بناء قدراتهم لفهم التحديات والفرص في صناعة التقنية المالية ومساعدتهم على تطوير أفكارهم لتصبح حلولاً مستدامة وقابلة للتنفيذ.
من جانبه، قال المدير العام لمبادرة "فنتك السعودية" نزار الحيدر: يأتي معسكر التقنية المالية كأحد المبادرات الداعمة لإستراتيجية التقنية المالية، التي تُعد إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي، لبناء كوادر وطنية متخصصة في التقنية المالية، بهدف جعل المملكة مركزًا عالميًا للتقنية المالية، وإيجاد الفرص الوظيفية والاستثمارية بحلول 2030م.
وأضاف: تسعى "فنتك السعودية" من خلال المشاركة في تنظيم المعسكر إلى بناء كوادر وطنية متخصصة في التقنية المالية، وذلك سعياً لدعم تطوير البنية التحتية اللازمة لنمو مجال التقنية المالية وبناء القدرات والمواهب التي تتطلبها شركات التقنية المالية ودعم رواد الأعمال في هذا المجال.
يشار إلى أن معسكر التقنية المالية يتضمن عشر وحدات تدريبية على مدار 5 أسابيع خلال الفترة من 7 مايو إلى 9 يونيو، أما المرحلة الأخيرة والمختصة بالهاكاثون وعرض نتائج المشاريع، فتمتد على مدار خمسة أيام، حيث يتم تطبيق المهارات واستخدام الأدوات المكتسبة، وذلك خلال الفترة ما بين 18 إلى 25 يونيو.