"النيابة العامة": يحظر نقل أو تشغيل المتسللين أو التستر عليهم أو إيواؤهم أو مساعدتهم

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "يعاقَب كلُّ مَن يشغِّل أي متسلل للمملكة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وتصل إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة تصل إلى مليون ريال، مع مصادرة الوسيلة المستخدَمة في الجريمة، ومصادرة المسكن الذي أُعد بشكل خاص لإيواء المتسلل، أو استُخدم لهذا الغرض فقط. وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن (محل المصادرة) الذي يتعلق بها ملك للغير فيعاقَب بغرامة تصل إلى مليون ريال".