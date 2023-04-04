"النيابة العامة": يحظر نقل أو تشغيل المتسللين أو التستر عليهم أو إيواؤهم أو مساعدتهم

قالت النيابة العامة إنه يحظر القيام بنقل أو تشغيل المتسللين، أو التستر عليهم، أو إيواؤهم، أو تقديم أي وسيلة مساعدة لهم.
وأوضحت أن العقوبات في هذا الشأن تصل إلى السجن (١٥) سنة، وغرامة مليون ريال، ومصادرة الوسيلة المستخدَمة في الجريمة، ونشر ملخص الحكم بعد اكتسابه الصفة القطعية.
وأكد أن هذه الأفعال تعدُّ جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "يعاقَب كلُّ مَن يشغِّل أي متسلل للمملكة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وتصل إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة تصل إلى مليون ريال، مع مصادرة الوسيلة المستخدَمة في الجريمة، ومصادرة المسكن الذي أُعد بشكل خاص لإيواء المتسلل، أو استُخدم لهذا الغرض فقط. وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن (محل المصادرة) الذي يتعلق بها ملك للغير فيعاقَب بغرامة تصل إلى مليون ريال".