تنبيهات "الأرصاد".. أمطار متفرقة على جازان ونجران والمدينة المنورة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على محافظات: (الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، وهروب) بمنطقة جازان، و(العلا، وخيبر، وبدر، ووادي الفرع، وغزيرة على المهد، والحناكية) بالمدينة المنورة.