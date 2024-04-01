تنبيهات "الأرصاد".. أمطار متفرقة على جازان ونجران والمدينة المنورة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على محافظات: (الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، وهروب) بمنطقة جازان، و(العلا، وخيبر، وبدر، ووادي الفرع، وغزيرة على المهد، والحناكية) بالمدينة المنورة.
وأوضح المركز أن الحالة تُصحَب برياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على عدة محافظات.
ولفت إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.
ونبّه المركز اليوم، من هطول أمطار خفيفة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة).
وبيّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.