مركز المهارات المالية يختتم أعمال الدفعة الثانية والثلاثين من برنامج "الرقابة الذاتية"

ويُعد البرنامج إحدى المبادرات الإستراتيجية لمركز المهارات المالية، الهادفة إلى رفع مهارات القطاع المالي العام وتطوير القدرات المالية في مجالات الرقابة المالية والحوكمة وإدارة المخاطر، وتمكينهم من تبني أفضل الممارسات، بما يسهم في رفع كفاءة الأنظمة الرقابية وتحسين جودة الأداء المؤسسي في القطاع العام.