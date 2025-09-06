محليات

مركز المهارات المالية يختتم أعمال الدفعة الثانية والثلاثين من برنامج "الرقابة الذاتية"
اختتمت وزارة المالية ممثلة في مركز المهارات المالية، أعمال الدفعة الثانية والثلاثين من البرنامج التدريبي "الرقابة الذاتية"، بمشاركة 26 متدربًا من مختلف الجهات الحكومية.

ويهدف البرنامج إلى تنمية قدرات الممارسين الماليين في الجهات الحكومية على مفاهيم الرقابة الداخلية وأنظمتها، وتمكينهم من ممارسة المراجعة الداخلية بكفاءة، واتخاذ قرارات مستدامة تقلل المخاطر وتعزز ضبط العملية الرقابية.

ويُعد البرنامج إحدى المبادرات الإستراتيجية لمركز المهارات المالية، الهادفة إلى رفع مهارات القطاع المالي العام وتطوير القدرات المالية في مجالات الرقابة المالية والحوكمة وإدارة المخاطر، وتمكينهم من تبني أفضل الممارسات، بما يسهم في رفع كفاءة الأنظمة الرقابية وتحسين جودة الأداء المؤسسي في القطاع العام.

