"إنفاذ" يستعرض 197 عقاراً في 6 مدن ومحافظات

وتعرض المزادات أكثر من 197 عقارًا يتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، ومستودعات، وقصر سكني، وتبدأ بمزاد دار الأبرار الحضوري الذي يعرض 35 عقارًا في منطقة المدينة المنورة، ومزاد ألفا القصيم الإلكتروني الذي يعرض 3 عقارات بمنطقة القصيم، ومزاد روافد الإلكتروني الذي يعرض 58 عقارًا بمنطقة القصيم، ومزاد نجم الشمال الإلكتروني الذي يعرض 23 عقارًا في كلٍ من الجوف وحائل وتبوك، ومزاد طي الشمال الإلكتروني الذي يعرض 21 عقارًا في كلٍ من الجوف وحائل وتبوك، ومزاد دانة المدينة الإلكتروني الذي يعرض 16 عقارًا بالمدينة المنورة، ومزاد طيبة الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات في المدينة المنورة، ومزاد نجد العذية الإلكتروني الذي يعرض 14 عقاراً في منطقة الرياض، ومزاد نجد العذية الحضوري الذي يعرض 9 عقارات في منطقة الرياض، ومزاد شرق العاصمة الحضوري الذي يعرض 10 عقارات في منطقة الرياض، كما يمكن الاطلاع على صفحة المزادات من خلال الرابط: التالي: https://infath.sa/auctions.