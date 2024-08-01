"المودة" تطلق دورات تدريبية رقمية لدعم الأسر المنفصلة عبر منصة "العائلة"

وأضاف "آل رضي": أن منصة العائلة توفر دورتين تدريبيتين ضمن هذه المبادرة؛ الأولى بعنوان "الطلاق بوعي"، والتي تناولت محاورها أنواع المشكلات الأسرية وفقًا للمرحلة، والعوامل التي أثرت على زيادة الفجوة بين الطرفين، وأبرز المسببات في زيادة هذه الفجوة، بالإضافة إلى الآليات الواعية لاتخاذ قرار الطلاق والتوعية القانونية بالالتزامات المرتبطة به، وحماية الأطفال من تبعات الطلاق. وأما الدورة الثانية فجاءت بعنوان "العلاقة مع الأبناء بعد الانفصال"، وركزت على الاستعداد النفسي قبل حضانة الأطفال، وحق الطفل في الحماية والرعاية، والمسؤولية والتربية الفعالة بعد الانفصال، وحدود الرؤية والزيارة وآدابها، والمحظورات المتصلة بحماية الطفل.