بعد قرار تعديل جدول المخالفات.. "ناقرو" يوضح: هذه صور متكررة من المخالفات لأنظمة العمل

وأشار إلى أنه من أهم المخالفات التي قد يستهين بها بعض أصحاب العمل، وتتكرر بصور ظاهرة، بحكم خبراتنا العمالية: أن يتم تشغيل العامل غير السعودي في مهنة غير المهنة المدونة برخصة العمل، أو تشغيلهم في مهن مقصورة على السعوديين، وعدم التزام المنشأة باعتماد لائحة تنظيم العمل، أو عدم إعلانها بأي وسيلة تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها، واحتفاظ صاحب العمل بجواز السفر أو الإقامة للعامل أو أحد أفراد أسرته، أو عدم التزام صاحب العمل بتحمل الرسوم أو التكاليف الملزم بها نظامًا وتحميلها للعامل، كرسوم رخصة العمل أو الإقامة أو التأمين الطبي، أو عدم توثيق عقود العمل إلكترونيًّا، وعدم الالتزام بسداد أجر العامل وتصفية حقوقه خلال المدد النظامية، وعدم منح العامل الإجازات النظامية المقررة له.