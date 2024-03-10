"سينومي سنترز" تعقد شراكة مع نادي الأهلي السعودي لافتتاح متجر جديد

ومن جانبه، قال تركي الزهراني، الرئيس التنفيذي لخدمات الشركات في سينومي سنترز: "تمثل شراكتنا الجديدة مع نادي الأهلي، أحد أكثر الأندية تشجيعاً في المملكة، خطوة مميزة تسهم في استقطاب مشجعي النادي من مختلف الأعمار، ويمثل متجر النادي الجديد إضافةً مميزة إلى مركز يو ووك جدة التابع لشركتنا، والذي أحدث نقلة نوعية في قطاع البيع بالتجزئة في جدة، وسرعان ما أصبح إحدى أبرز وجهات نمط الحياة الرائدة فيها، وشهدت مراكزنا 124 مليون متسوق في عام 2023، كما نتطلع لعقد شراكات مع المزيد من أندية كرة القدم وافتتاح متاجر تعزز جاذبية مراكز التسوق التابعة لنا أمام مشجعي كرة القدم".