المملكة تُنجز 91 كيلومترًا من مشروع طريق العبر الحيوي في اليمن

أنجز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 91 كيلومترًا من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر، الذي يُعد شريانًا حيويًا يربط بين محافظات مأرب، حضرموت، وشبوة، ويمتد حتى المملكة العربية السعودية، ما يعزز من دوره المحوري في دعم النقل العام والتجاري.
واكتملت المرحلة الثانية من المشروع بطول 40 كيلومترًا بين منطقتي الضويبي وغويربان، بعد إنجاز المرحلة الأولى في مايو 2024م بطول 50 كيلومترًا من الضويبي إلى العبر في حضرموت.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، من خلال تسهيل حركة الأفراد والبضائع، وتحسين وصول المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
كما يعمل البرنامج بالتوازي على مشروع إعادة تأهيل منفذ الوديعة، الذي شارفت أعماله على الانتهاء، ويُعد من أهم المنافذ البرية بين المملكة واليمن. ويشمل المشروع إنشاء مبانٍ جديدة، وتأهيل البنية التحتية، وتحسين الطرق والساحات، وتعزيز مصادر المياه والطاقة، مما يسهم في تحسين الخدمات للمسافرين وتنشيط الحركة التجارية.
ويُعد هذان المشروعان جزءًا من منظومة متكاملة تضم 31 مشروعًا ومبادرة لدعم قطاع النقل في اليمن، شملت تأهيل المطارات، ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ، وتطوير المنافذ الحدودية، وتأهيل نحو 150 كيلومترًا من الطرق الحيوية في مختلف المحافظات.
ويواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جهوده التنموية عبر 265 مشروعًا ومبادرة في ثمانية قطاعات رئيسية، نُفّذت في 16 محافظة يمنية، لدعم الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية اليمنية.