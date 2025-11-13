المملكة تُنجز 91 كيلومترًا من مشروع طريق العبر الحيوي في اليمن

أنجز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 91 كيلومترًا من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر، الذي يُعد شريانًا حيويًا يربط بين محافظات مأرب، حضرموت، وشبوة، ويمتد حتى المملكة العربية السعودية، ما يعزز من دوره المحوري في دعم النقل العام والتجاري.