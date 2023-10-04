"الجاسر": المملكة تسعى لتكون ضمن أفضل 10 دول في الخدمات اللوجستية

وقال "الجاسر"، خلال كلمته في المؤتمر الذي سيستمر فعالياته حتى يوم غد: إن المملكة تشهد تقدمًا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، كما تسعى لتكون ضمن أفضل 10 دول في الخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول لمواجهة مشاكل القطاع.