"الجاسر": المملكة تسعى لتكون ضمن أفضل 10 دول في الخدمات اللوجستية

افتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي، بنسخته الـ4، بمشاركة أكثر من 190 دولة حول العالم، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقال "الجاسر"، خلال كلمته في المؤتمر الذي سيستمر فعالياته حتى يوم غد: إن المملكة تشهد تقدمًا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، كما تسعى لتكون ضمن أفضل 10 دول في الخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول لمواجهة مشاكل القطاع.
ولفت إلى مشاركة أكثر من 30 وزيرًا و1500 مشارك في قمة البريد، مشددًا على أهمية تسخير المعلومات والتقنيات الرقمية للمضي قدمًا في قطاع البريد.
ويبحث المؤتمر في إحداث التغير والتحوّل الجوهري على مختلف الأبعاد والمستويات المرتبطة بتعزيز التنمية والتنوع التي ستسهم في مرونة القطاع البريدي وقدرته على تجسيد مستهدفات ومنطلقات الاستدامة، وستشمل المواضيع المطروحة أوجه وسبل التنمية المستدامة للخدمات البريدية، وتعزيز التنوع داخل القطاع، والتكيّف الفعّال مع الاحتياجات المتجددة للمجتمعات.