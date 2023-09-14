بعد وصف الزيارة بـ"التاريخية".. لماذا أشاد مدير عام "ألكسو" بـ"هيئة تقويم التعليم والتدريب"؟

ووصف المدير العام لمنظمة "ألكسو" الدكتور محمد ولد أعمر، الاطلاع على التجربة باليوم التاريخي، حيث تم الاطلاع على تجربة الهيئة والتي قطعت أشواطاً متقدمة في عمليات التقويم والتدريب ونظم الاختبارات المرجعية في اللغة العربية، مضيفاً أن المنظمة العربية مقبلة على نظام مرجعي للغة العربية، والهيئة قطعت فيه شوطاً كبيراً جداً.