قرابة 10 ملايين خدمة دعوية للمعتمرين خلال شهر رمضان

قدّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة؛ "9,914,665" خدمة دعوية وإرشادية منذ انطلاق المرحلة الثانية من أعمال التوعية الإسلامية في شهر شعبان الماضي حتى اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام 1444هـ، تمثّلت في تقديم كلمات وعظية ودروس علمية بلغات عالمية، إلى جانب تقديم الخدمات الخاصة بالإفتاء ورسائل الشاشات الإلكترونية والرسائل النصية التوعوية؛ حيث استفاد من كافة الخدمات المقدمة نحو "7,920,805" مستفيدين.