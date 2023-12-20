"الحصيني": ثاني نجوم المربعانية "القلب" بدأ اليوم.. ويشهد أطول ليلة وأقصر نهار في السنة

‏وأضاف: "يوافق دخول النجم الثاني من المربعانية (القلب) -وفقًا للنماذج العددية للطقس إن شاء الله- حالة جوية ممطرة متوقعة، بدايتها من نهاية هذا الأسبوع على أجزاء من المناطق الغربية والشمالية، ثم والوسطى فالشرقية والجنوبية والخليج، ويمكن تصنيفها من متوسطة لشبه قوية، ويُتوقع فيها أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى متوسطة، وأحيانًا غزيرة مع حبات بَرَد وسيول، مع رياح نشطة".