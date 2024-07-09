شاهد.. "سبق" توثّق جمال حديقة اللافندر وغابة رغدان بالباحة

تجذب حديقةُ اللافندر وغابة رغدان بالباحة، الزوارَ؛ حيث تشغل مساحة خمسة آلاف متر مربع، يجاورها ممشى مكسوّ بالحجر الطبيعي بطول 500 متر طولي.
وذلك مع وجود شلالاتٍ مائية وإنارة المشروع بنحو 270 عمود إنارة ديكوريًّا، ومجسمات جمالية وأحواض زهور وجلسات ومعابر خشبية وأكشاك استثمارية تتوسط حديقة اللافندر.
"سبق" وثّقت جانبًا من جمال الحديقة التي صارت خيارًا أساسيًّا لروّاد منتزه رغدان، من مصطافين وخليجيين وأهالي المنطقة.
تزامن ذلك مع حضور إعلامي مميّز لتغطية جمال المشهد بقناتَي الإخبارية والسعودية الأولى.
يُذكَر أن الحديقة تمتاز بمساراتها المتعرجة التي تزين ممراتها بالأحجار الأرضية، وتتخلّلها أشجار متنوعة وحدائق صغيرة، تزدان بالأزهار، تلقى استحسان الزوار للاستمتاع بفعاليات الصيف في الباحة.