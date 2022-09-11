في اليوم الثاني.. لجنة تحكيم التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز القرآنية تستمع لتلاوات 50 متسابقاً

وتستمع اللجنة لمتسابقين يمثلون دول البرتغال، وأستراليا، والكونغو، ونيوزيلندا، وصربيا، والجبل الأسود، والمغرب، وألمانيا، والبيرو، والبوسنة، والهرسك، والبرازيل، والمكسيك، وطاجكستان، وليبيا، والمغرب، والعديد من الدول الأخرى.