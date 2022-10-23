بلدية بيشة تُزيل تعديات بنحو 8 آلاف متر مربع من داخل مخططات سكنية

أزالت بلدية محافظة بيشة عددًا من التعديات والتجاوزات بمواقع متفرقة داخل المخططات السكنية، تُقدّر مساحتها الإجمالية بثمانية آلاف متر مربع.
جاء ذلك بعد قيام عددٍ من الأشخاص بالاعتداء عليها وتحديدها وتسوير البعض منها دون وجه حق.
وقال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان: إن جهود البلدية الرقابية في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات استعادت ما يقارب ثمانية آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية وتم التعامل معها بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المُتبعة في هذا الشأن.
وأضاف "آل جلبان" أن التعديات على الممتلكات العامة تنوعت بين إقامة مبانٍ سكنيةٍ وأحواشٍ وأسوارٍ مسلحة وغرفٍ شعبيةٍ مخالفة وجميعها تعديات مخالفة ليس لمرتكبيها مستمسكات نظامية عليها.
ولفت إلى أن الفرق الميدانية تعمل على مراقبة الأحياء والمخططات السكنية وإزالة أي مخالفات أو تجاوزات واتخاذ الإجراءات النظامية حيال الإحداثات وتأمين المواقع واستكمال أعمال الإزالة ورفع الأنقاض في مواقع متفرقة داخل المخططات السكنية.
وأكد "آل جلبان"، مواصلة الحملات الرقابية الميدانية؛ لإزالة التعديات من أي نوع كانت ولمنع حدوثها على مواقع أخرى من الممتلكات العامة التي لا يحق التصرف بها أو الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال.
كما شدد على أنه لا تهاون مع المعتدين على الأراضي وستتخذ إجراءات رادعة بحقهم وفق اللوائح والأنظمة والتعامل الفوري والسريع مع أي شكل من أشكال التعدي على الأراضي، مهيبًا بالجميع ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية للمحافظة على حقوق الجميع.