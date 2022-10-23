بلدية بيشة تُزيل تعديات بنحو 8 آلاف متر مربع من داخل مخططات سكنية

كما شدد على أنه لا تهاون مع المعتدين على الأراضي وستتخذ إجراءات رادعة بحقهم وفق اللوائح والأنظمة والتعامل الفوري والسريع مع أي شكل من أشكال التعدي على الأراضي، مهيبًا بالجميع ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية للمحافظة على حقوق الجميع.