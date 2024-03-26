صورة مجتمعية مشرفة.. "السديس" يتناول الإفطار مع أيتام "الوداد الخيرية" ‎

وأكد رئيس الشؤون الدينية على رعاية الأيتام ومشاركتهم في المناسبات الدينية والاجتماعية، والتي تبرز الصور الدينية الإنسانية والمجتمعية التي يتميز بها بلد الإنسانية، المملكة العربية السعودية، وتعكس مدى الاهتمام بهذه الفئة الغالية على قلوبنا؛ لتحقيق الأهداف النبيلة التي دعت إليها الشريعة الإسلامية من التكافل والتراحم، وتلبية لوصايا رسولنا الكريم -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم- حيث جاء في سنته المطهرة عن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: "أنا وكافِلُ اليَتِيمِ في الجَنَّةِ هَكَذا. وقالَ بإصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ والوُسْطَى" [رواه البخاري].