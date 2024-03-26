صورة مجتمعية مشرفة.. "السديس" يتناول الإفطار مع أيتام "الوداد الخيرية" ‎

تناول رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، طعام الإفطار ليوم أمس الإثنين مع عددٍ من أبناء جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، في إطار حرص رئاسة الشؤون الدينية على تعزيز المبادرات الدينية الإنسانية والمجتمعية، وفق خطتها لشهر رمضان المبارك بشكل خاص.
وأكد رئيس الشؤون الدينية على رعاية الأيتام ومشاركتهم في المناسبات الدينية والاجتماعية، والتي تبرز الصور الدينية الإنسانية والمجتمعية التي يتميز بها بلد الإنسانية، المملكة العربية السعودية، وتعكس مدى الاهتمام بهذه الفئة الغالية على قلوبنا؛ لتحقيق الأهداف النبيلة التي دعت إليها الشريعة الإسلامية من التكافل والتراحم، وتلبية لوصايا رسولنا الكريم -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم- حيث جاء في سنته المطهرة عن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: "أنا وكافِلُ اليَتِيمِ في الجَنَّةِ هَكَذا. وقالَ بإصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ والوُسْطَى" [رواه البخاري].
وشارك "السديس" طعام الإفطار الرمضاني مع الأطفال الأيتام؛ عددٌ من القيادات الدينية بالرئاسة، ومدير فرع جمعية الوداد الخيرية بمكة المكرمة تركي الغامدي، ومدير الاتصال المؤسسي بجمعية الوداد الخيرية نايف الزين.
جدير بالذكر أن جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام هي أول جمعية سعودية متخصصة في رعاية الأطفال الأيتام دون عمر السنتين من فاقدي رعاية الوالدين وإسناد احتضانهم إلى أسر سعودية مؤهَّلة، وتعمل على مستوى المملكة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي توكل إليها مهمة متابعة الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية، وإيجاد أسر محتضنة لهم، وفق معايير وشروط معتمدة؛ تحقق مصلحة اليتيم.