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مذكرتا تفاهم بين المملكة والبحرين بمجالَيْ مستقبل النقل وصيانة وسلامة الطرق

بهدف التعاون وتبادل الخبرات وعقد البرامج والندوات التدريبية والبحث والتطوير
صالح الجاسر وإبراهيم الحواج يوقعان مذكرة التفاهم
صالح الجاسر وإبراهيم الحواج يوقعان مذكرة التفاهم

وقّعت المملكةُ العربية السعودية ومملكة البحرين، اليوم، مذكرتَيْ تفاهم في مجالَيْ مستقبل النقل وصيانة وسلامة الطرق؛ لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

ومثّل الجانبَ السعودي في التوقيع وزيرُ النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، فيما مثّل الجانبَ البحريني وزيرُ المواصلات والاتصالات محمد بن ثامر الكعبي، ووزيرُ الأشغال إبراهيم بن حسن الحواج.

وتهدف مذكرتا التفاهم بين البلدين إلى التعاون في مجالَيْ مستقبل النقل وصيانة وسلامة الطرق، ويشمل ذلك تبادل الخبرات، وعقد البرامج والندوات التدريبية، والبحث والتطوير.

البحرين
قطاع النقل والخدمات اللوجستية

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