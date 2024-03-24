مذكرتا تفاهم بين المملكة والبحرين بمجالَيْ مستقبل النقل وصيانة وسلامة الطرق

وتهدف مذكرتا التفاهم بين البلدين إلى التعاون في مجالَيْ مستقبل النقل وصيانة وسلامة الطرق، ويشمل ذلك تبادل الخبرات، وعقد البرامج والندوات التدريبية، والبحث والتطوير.