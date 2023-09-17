تحذير وتفعيل للطوارئ.. فرق الطائف الميدانية تنتشر للتعامل مع آثار "المطرية"

وأهابت أمانة الطائف بالأهالي عدم الخروج للمواقع المفتوحة وقت هطول الأمطار حتى لا يتعرض أي شخص لأخطار الصواعق، كما حذرت العائلات من الخروج للتنزه بجوار مستنقعات البرك المائية التي تنجم عن الأمطار لتجنب الغرق، وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والسيول في مثل هذه الأوقات خشية تعرضهم لأخطار السيول المنقولة، كما كثفت الأمانة جهود الاحتواء في المراكز السياحية، كالهدا والشفا، في ظل التدفق السياحي الكثيف عليهما من الأهالي والزوار على مدار أيام الأسبوع للاستمتاع بالأجواء المطيرة بالمرتفعات.