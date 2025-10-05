الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة "تاريخ المستقبل" الدولية للخيال العلمي

أعلنت اللجنة التنظيمية لجائزة الخيال العلمي الأدبية الدولية “تاريخ المستقبل” – التي أنشأتها مؤسسة “أتوم” بدعم من شركة روساتوم – الروسية، عن القائمة القصيرة بعد انتهاء المرحلة الأولى من التصويت، بمشاركة أكثر من 2400 قصة قصيرة من مختلف أنحاء العالم.
وضمّت القائمة 27 قصة متميزة تمثل نخبة من الأصوات الأدبية العالمية من روسيا، وأفريقيا، وآسيا، وأمريكا الجنوبية، والصين، وأوروبا، حيث تمحورت جميعها حول فكرة البحث عن مستقبل متفائل وبنّاء، تسخّر فيه التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتجاوز تحديات العالم المعاصر.
وشهدت المشاركة العربية حضورًا لافتًا بترشّح الكاتبة الأردنية سناء شعلان عن قصتها “أخيرًا، سماء صافية وزرقاء” ضمن فئة أفضل قصة بلغة أجنبية.
وقال رئيس لجنة التحكيم الكاتب الروسي أندري جيلاسيموف إن مهمة اللجنة كانت صعبة بسبب الكم الكبير من الأعمال الموهوبة، مؤكدًا أن القصص قدّمت رؤى متفائلة وإبداعية حول مستقبل البشرية.
فيما أوضح مدير الاتصالات في روساتوم أندري تيمونوف أن الجائزة أصبحت جسرًا بين الخيال العلمي والتقنيات الحديثة، معبّرًا عن أن دعمها “استثمار في المستقبل وإلهام للجيل القادم من العلماء والمبدعين”.
وتضم لجنة التحكيم نخبة من الأدباء والعلماء، من بينهم أليكسي فارلاموف، ستانيسلاف دروبيشيفسكي، أليكسي سيميخاتوف، وأندري فاسيليفسكي، إلى جانب عدد من رؤساء تحرير ودور نشر روسية.
وسيُكرَّم الفائزون في ثلاث فئات: أفضل قصة قصيرة، وأفضل قصة للأطفال والشباب، وأفضل قصة بلغة أجنبية، خلال حفل توزيع الجوائز المقرر في 6 نوفمبر 2025 بمتحف الذرة في مركز معارض “عمور روسيا”، بإجمالي جوائز تتجاوز 5 ملايين روبل.