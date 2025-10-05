الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة "تاريخ المستقبل" الدولية للخيال العلمي

وضمّت القائمة 27 قصة متميزة تمثل نخبة من الأصوات الأدبية العالمية من روسيا، وأفريقيا، وآسيا، وأمريكا الجنوبية، والصين، وأوروبا، حيث تمحورت جميعها حول فكرة البحث عن مستقبل متفائل وبنّاء، تسخّر فيه التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتجاوز تحديات العالم المعاصر.