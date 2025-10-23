مؤتمر دولي في الرياض لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في الرياض

ويستعرض المؤتمر أهمية الممتلكات الثقافية بوصفها ركنًا أصيلًا من الهوية والذاكرة الإنسانية، من خلال مناقشة المخاطر المترتبة على الاتجار غير المشروع بها، وتسليط الضوء على الجهود الوطنية التي تبذلها المملكة لحماية الممتلكات الثقافية وصونها، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي العابر للحدود لمكافحة هذا النوع من الجرائم الثقافية.