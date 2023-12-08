"القدية".. مستقبل الترفيه والألعاب والرياضات الإلكترونية في العالَم

"القدية" التي هي جزء من سلسلة جبال طويق وسميت بهذا الاسم نسبة إلى طريق أبا القد الذي كان يربط اليمامة بالحجاز قديمًا وتضم المنطقة وادي القدية الذي كان يصب في وادي نمار ثم في وادي حنيفة، ينتظرها مستقبل باهر في القريب العاجل، حيث أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، في 7 أبريل 2017، أن المنطقة وجهة ترفيهية واجتماعية نوعية، وبدأت أولى أعمال المشروع يوم 28 أبريل 2018.