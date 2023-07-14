فريق طبي بمركز الأمير خالد بن سلطان ينجح في إجراء عمليات بتقنية متطورة

تمكَّن فريق طبي بمركز الأمير خالد بن سلطان لأمراض وجراحة القلب بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب من إجراء عمليات بتقنية حديثة ومتطورة، تُستخدم لأول مرة في مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب.
وتم خلال العملية الأولى تغيير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة بتقنية حديثة ومتطورة، تتميز باستخدام صمام، يمتلك عمرًا افتراضيًّا أطول، ويتم زراعته عن طريق القسطرة الفخذية بواسطة بالون، دون الحاجة للتخدير الكلي للمريض. كما تتميز التقنية بقلة نسبة النزيف أثناء العملية، وعدم الحاجة لتركيب منظم دائم للقلب.
وتم استخدام هذه التقنية لمريض ثمانيني، يعاني تضيقًا شديدًا بالصمام الأورطي، وخرج في اليوم الثاني وهو بأتم الصحة والعافية، وبدون مضاعفات ولله الحمد.
كما نجح الفريق بتغيير الصمام لمريض آخر بتقنية حديثة، مع تركيب جهاز حماية للشرايين السباتية من الجلطات الدماغية نظرًا لوجود ترسبات دهون بجدار الشريان الأورطي، وذلك باستخدام الجهاز لأول مرة بالمنطقة الجنوبية؛ لمنع حدوث مضاعفات. وخرج المريض بصحة وعافية.
الجدير بالذكر أن برنامج تغيير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة من البرامج المتقدمة، وقد استفاد منه العديد من المرضى بالمركز خلال السنوات الأخيرة.