فريق طبي بمركز الأمير خالد بن سلطان ينجح في إجراء عمليات بتقنية متطورة

وتم خلال العملية الأولى تغيير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة بتقنية حديثة ومتطورة، تتميز باستخدام صمام، يمتلك عمرًا افتراضيًّا أطول، ويتم زراعته عن طريق القسطرة الفخذية بواسطة بالون، دون الحاجة للتخدير الكلي للمريض. كما تتميز التقنية بقلة نسبة النزيف أثناء العملية، وعدم الحاجة لتركيب منظم دائم للقلب.