بدء تنفيذ التعليم المدمج في مدارس مكة المشتركة الاثنين المقبل

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بدء تنفيذ خطة التعليم المدمج في المدارس المشتركة بالمبنى الواحد، اعتبارًا من يوم الاثنين 21 ربيع الآخر 1447هـ، الموافق 13 أكتوبر 2025م، وذلك بناءً على التوجيهات الوزارية الصادرة من وكالة التعليم العام.
وتهدف الخطة إلى تنظيم استخدام المباني المدرسية المشتركة بنظام الفترتين، والاستثمار الأمثل للموارد التعليمية، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطلبة.
تفاصيل الخطة:
مدة الدورة: أسبوعان، تتناوب خلالهما المدرستان بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد.
المدرسة الأساسية (الصباحية):
الأسبوع الأول: حضورياً يومي الأحد والاثنين، وعن بُعد يومي الأربعاء والخميس.
الأسبوع الثاني: العكس.
المدرسة المشتركة (المسائية):
الأسبوع الأول: حضورياً يومي الأربعاء والخميس، وعن بُعد يومي الأحد والاثنين.
الأسبوع الثاني: العكس.
يوم الثلاثاء: تتناوب المدرستان على الحضور الحضوري وفق الجدول المعتمد.
الالتزام بالخطة الدراسية: بحسب ما يرد من إدارة الإشراف التربوي.
التوعية: بأهمية التعليم المدمج وآلية متابعته من قِبل المجتمع التعليمي وأولياء الأمور.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن سعد الغامدي، أهمية الالتزام بالخطة المعتمدة ومتابعة تنفيذها، لضمان تحقيق أهدافها التربوية والتعليمية.