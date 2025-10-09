بدء تنفيذ التعليم المدمج في مدارس مكة المشتركة الاثنين المقبل

تفاصيل الخطة:

مدة الدورة: أسبوعان، تتناوب خلالهما المدرستان بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد.

المدرسة الأساسية (الصباحية):

الأسبوع الأول: حضورياً يومي الأحد والاثنين، وعن بُعد يومي الأربعاء والخميس.

الأسبوع الثاني: العكس.

المدرسة المشتركة (المسائية):

الأسبوع الأول: حضورياً يومي الأربعاء والخميس، وعن بُعد يومي الأحد والاثنين.

الأسبوع الثاني: العكس.

يوم الثلاثاء: تتناوب المدرستان على الحضور الحضوري وفق الجدول المعتمد.

الالتزام بالخطة الدراسية: بحسب ما يرد من إدارة الإشراف التربوي.

التوعية: بأهمية التعليم المدمج وآلية متابعته من قِبل المجتمع التعليمي وأولياء الأمور.