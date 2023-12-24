شاهد من الدار البيضاء.. "مصور غزوات النبي الإلكتروني" تبرزه "الإسلامية" عبر "جسور"

واطّلع الزوار على عددٍ من الغزوات التي شارك بها النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومعلومات عن كل غزوة، مثل: غزوة الأبواء، وسفوان، وأحد، وفتح مكة، إضافة إلى مجموعة أخرى من الغزوات.