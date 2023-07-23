الأردن يُدين إحراق متطرفين نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

وشددت على أن تكرار مثل هذه الأفعال والتصرفات العنصرية يتطلب من المجتمع الدولي حشد الجهود للتصدي لها، وعدم السماح بها، وسن القوانين التي تجرّم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية وتمنعها، والعمل على نشر ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بقيم الاحترام المشترك، وإثراء قيم الوئام والتسامح، ونبذ التطرف والتعصب والتحريض على الكراهية.