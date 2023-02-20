"الجمارك" تعلن عن مزاد علني لبيع "بضائع منوعة" في ميناء ينبع

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامة مزاد علني في الأول من مارس المقبل الموافق التاسع من شهر شعبان 1444هـ، لبيع "بضائع منوعة" في جمرك ميناء ينبع، وفق الضوابط والاشتراطات.
وأضافت الهيئة أن اشتراطات الدخول للمزاد تتمثل في دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 30 ألف ريال، بشيك مصدّق باسم الهيئة، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، مع اشتراط التسجيل المسبق لدى الجمرك لحضور المزاد.
وتابعت أن الاشتراطات تشمل أيضًا دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، علاوة على قيمة البيع، ويجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال المدة المذكورة في محضر البيع والالتزام بها، على أن يتم عرضها للبيع مرة أخرى في حال تجاوز هذه المدة، ولا يحق الدخول للمزاد إلا في حال كان الشيك باسم المُزايِد.