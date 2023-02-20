"الجمارك" تعلن عن مزاد علني لبيع "بضائع منوعة" في ميناء ينبع

وتابعت أن الاشتراطات تشمل أيضًا دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، علاوة على قيمة البيع، ويجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال المدة المذكورة في محضر البيع والالتزام بها، على أن يتم عرضها للبيع مرة أخرى في حال تجاوز هذه المدة، ولا يحق الدخول للمزاد إلا في حال كان الشيك باسم المُزايِد.