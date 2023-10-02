 " الشهري " مفقود في مركز " ختبة " منذ عصر الأحد ومناشدات بالبحث 

ناشدت أسرة الشاب الثلاثيني سعيد جابر الشهري بمركز ختبة في محافظة المجاردة الجميع والفِرق التطوعية المساهمة في البحث عن ابنهم الذي تغيب عن منزل الأسرة منذ عصر أمس الأول الأحد.

وأضاف: تم إبلاغ الجهات الأمنية يوم أمس الاثنين مع استمرارنا في البحث المتواصل الذي لم ينجح حتى الآن في العثور عليه. مشيرًا إلى أنه كان يرتدي "تي شيرت" أزرق، وبنطالاً أسود اللون. مبينًا أنه سبق أن فُقد وعُثر عليه بعد أيام عدة في موقع يبعد قرابة 10 كيلومترات.

وناشد "الشهري" من يعثر عليه إبلاغهم على الرقمَين:

0538046571

0556592082