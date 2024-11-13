دوريات الأمن بالقصيم تضبط مواطناً ومقيماً بحوزتهما حطبٌ محلي للبيع

ضبطت دوريات الأمن بمنطقة القصيم، مواطناً ومقيماً من الجنسية السودانية، مخالفَيْن لنظام البيئة، بحوزتهما حطبٌ محلي معروضٌ للبيع، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وتمّ تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما يُنشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.
وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أيّ حالاتٍ تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.